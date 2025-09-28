أبرز الصور في أسبوع.. قصف ونزوح جماعي في غزة واحتجاجات عالمية ضد إسرائيل

تصاعدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هذا الأسبوع بوتيرة غير مسبوقة، مستهدفة الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس، ولم ينجُ البشر ولا الحجر من آلة القصف في غزة، حيث بدت صور المنازل المدمرة والجثامين المنتشلة من تحت الركام تختزل حجم المأساة.

نزوح ودمار غير مسبوق

وتحت وابل النيران، اضطرت عشرات آلاف العائلات إلى النزوح جنوبا سيرا على الأقدام أو عبر عربات مكتظة، في مشهد يذكّر بتهجير النكبة، متجهين نحو المجهول بحثا عن مأوى آمن.

احتجاجات في أوروبا

ولم تتأخر ردود الفعل العالمية، إذ خرجت مظاهرات ضخمة في ألمانيا خصوصا ببرلين، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات تندد بـ"جرائم الحرب" وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي سويسرا، احتشد الآلاف في زيورخ، ورفعوا لافتات كُتب عليها "أنقذوا غزة" و"العدالة لفلسطين"، وسط مشاركة لافتة من جمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية.

أصوات من أفريقيا

وفي جنوب أفريقيا، التي لطالما عُرفت بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، خرجت مسيرات ضخمة في كيب تاون، ورفع المتظاهرون صور الضحايا وأعلام فلسطين.

أميركا بين الانقسام والضغط الشعبي

أما في الولايات المتحدة، فقد شهدت مدن كبرى مثل نيويورك مظاهرات واسعة، شارك فيها طلاب جامعات ونشطاء حقوقيون، مطالبين إدارتهم بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وواجه المتظاهرون ضغوطا واعتقالات في بعض الولايات، بينما حظوا بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

شوارع بريطانيا تهتف لفلسطين

وفي المملكة المتحدة، وتحديدا في ليفربول، غصّت الشوارع بالآلاف المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات تطالب الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل.

الهند وماليزيا وتركيا على الخط

وخرجت احتجاجات حاشدة في الهند، ورددوا هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي. وفي ماليزيا، اكتظت شوارع كوالالمبور بمسيرة ضخمة شارك فيها وزراء وبرلمانيون وصفوا ما يجري في غزة بأنها "جريمة ضد الإنسانية". أما في تركيا، فقد شهدت إسطنبول، احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين، عرض الناشطون خلاله صور الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في الغارات الإسرائيلية على غزة.

ومن غزة إلى برلين ونيويورك وزيورخ وإسطنبول، توحدت صور الدمار والنزوح مع مشاهد الغضب الشعبي والتضامن العالمي. وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية قصفها، تتعالى أصوات الملايين في العالم مطالبة بوقف العدوان وإنقاذ المدنيين العزّل.