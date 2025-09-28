أخبار|تفنيدات|سوريا

أبرزها حضور خطاب نتنياهو.. 3 ادعاءات لاحقت الوفد السوري بنيويورك

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: The Syrian delegation watches as President of Syria Ahmad Al-Sharaa speaks during the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 24, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this year’s theme for the annual global meeting being “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الوفد السوري خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (فرانس برس)

هادي خراط

Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 13:51 (توقيت مكة)

حفظ

لم تكد زيارة الوفد الرسمي السوري إلى نيويورك تبدأ، حتى تحولت إلى مادة خصبة للجدل على المنصات الرقمية، ففي حين اجتمعت وفود العالم على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة، رافقت الزيارة موجة غير مسبوقة من الصور والمقاطع والادعاءات التي سرعان ما اجتاحت الفضاء الإلكتروني.

مشاهد جذبت مئات آلاف المتابعين وأطلقت سيلا من التعليقات المتباينة، بعضها ذهب إلى حد اتهام الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالتورط في مواقف صادمة، وأخرى أعادت تدوير روايات قديمة في سياقات جديدة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

الانتشار الكثيف للادعاءات جعلها تتصدر النقاشات على المنصات، وهو ما دفع فريق "الجزيرة تحقق" ليتتبع أبرز تلك الادعاءات، ويجرى تدقيقا بصريا وتحليلا زمنيا وسياقيا، لفحص دقتها والوقوف على خلفيات انتشارها.

حضور خطاب نتنياهو

من بين أكثر الادعاءات التي أثارت جدلا صورة متداولة قيل إنها توثق حضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التعليقات المصاحبة للصورة حملت طابعا تحريضيا واضحا، وصلت إلى حد القول: "من بقي ليستمع إلى خطاب سيده نتنياهو؟ مبروك على ثورتكم اليهودية أيها السوريون".

إعلان

وبالتحقق البصري والزمني، ظهر أن الصورة لا علاقة لها بخطاب نتنياهو مطلقا، إذ تعود لمشاركة الوفد السوري في مؤتمر "حل الدولتين" الذي عقد في القاعة ذاتها بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد نشرت الصورة أصلا على الحساب الرسمي للرئاسة السورية في اليوم نفسه، بينما أُلقي خطاب نتنياهو في وقت لاحق، بعد أن كان الوفد السوري قد غادر نيويورك بالفعل.

أميركية تهاجم الشرع

الادعاء الثاني الذي اجتاح المنصات جاء عبر مقطع فيديو نشر على أنه يوثق مواجهة مباشرة بين سيدة أميركية والرئيس السوري داخل قاعة الجمعية العامة.

ووفق الرواية المتداولة، صرخت السيدة بغضب متهمة الشرع بـ"الفشل في حماية شقيقتها المختطفة"، مما أضفى على المشهد طابعا دراميا عزز من انتشاره.

 

لكن التدقيق كشف حقيقة مغايرة تماما، فالمقطع لا علاقة له بالوفد السوري ولا باجتماعات الأمم المتحدة، إذ يعود إلى عام 2024 خلال فعالية نظمها "المجلس الأطلسي" في واشنطن.

ويظهر الفيديو الأصلي الأميركية إيما تسوركوف وهي تعترض على خطاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطالبة بإطلاق سراح شقيقتها إليزابيث تسوركوف المختطفة.

إعادة تدوير المقطع في هذا السياق الجديد جعله يبدو مرتبطا بالزيارة السورية، لكنه في الواقع واقعة قديمة أعيد استغلالها ضمن حملة تضليلية.

رأسان مقطوعان

الادعاء الثالث حمل بعدا أكثر خطورة، إذ نشر المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية تكساس، ألكسندر دنكان، صورة مركبة للرئيس السوري إلى جانب صورة قديمة لمقاتل يحمل رأسين مقطوعين، مدعيا أن الرجلين هما الشخص نفسه.

وأرفق دنكان الصورة بتعليق ساخر قال فيه: "منحنا تأشيرة دخول لإرهابي يكره أميركا، لكي يتحدث في الأمم المتحدة.. هذا عار".

تغريدة نشرها المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ أليكسند دونكان يهاجم فيها الشرع (إكس)
تغريدة نشرها المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ ألكسندر دنكان يهاجم فيها الشرع (إكس)

 

لكن التحقق عبر البحث العكسي أظهر أن الصورة الثانية لا علاقة لها بالشرع إطلاقا، فهي تعود لمقاتل أسترالي سبق أن قاتل في صفوف تنظيم الدولة، ونشرت عام 2014 في تقارير إعلامية دولية.

 

وتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأحد الماضي، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان