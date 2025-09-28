آلاف المحتجين بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين -مساء أمس السبت- في تل أبيب للمطالبة باتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وذلك قبل يومين من اللقاء المقرّر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وأثناء تجمّعهم فيما يعرف بساحة الرهائن، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "جميع الرهائن، أعيدوهم إلى ديارهم الآن".

وقالت ليشاي ميران لافي زوجة أومري ميران الذي لا يزال محتجزا في غزة، إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الانزلاق إلى الهاوية هو اتفاق كامل وشامل ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن والجنود إلى ديارهم".

وفيما توجّهت مباشرة إلى الرئيس الأميركي، حثّته على استخدام "نفوذه على رئيس الحكومة نتنياهو"، مؤكدة أن "إطالة أمد هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى تعريض أومري والرهائن الآخرين لخطر أكبر".

من جهته، دعا رونين أوهل الذي لا يزال شقيقه محتجزا في غزة، نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق هدنة، وقال "لا رسائل، لا بيانات، لا تأخير. هناك فرصة الآن، هناك وقت يمكنك فيه الاختيار أن تكون قائدا".

وفي ذات السياق، حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حليفه نتنياهو من التوصل إلى اتفاق، وقال في منشور على منصة إكس، "سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة كاملة" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي تطور لافت بشأن مسار التفاوض، كشفت واشنطن بوست اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء حرب الإبادة والتجويع على غزة، وقالت إنه يقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع.

وأشار ترامب -أمس السبت- إلى أن هناك "نوايا حسنة" من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".