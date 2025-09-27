5 قتلى في فيضانات جنوب الجزائر

لقي 5 أشخاص، بينهم طفلان ورضيع، مصرعهم جرّاء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها ولاية الجلفة (300 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة) وعدة مناطق في شرق وجنوب البلاد منذ الخميس، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية اليوم السبت.

وجاء في بيان أول للحماية المدنية أنها عثرت على "طفل (رضيع) يبلغ سنتين جرفته مياه واد بمنطقة سد أم الذروع بولاية الجلفة".

وأضافت، في بيانين مختلفين، أنه في إطار "البحث عن شخصين مفقودين بالمكان المسمى وادي فريطيس تم العثور وانتشال شخص متوفى على بُعد حوالي 15 كيلومترا من مكان الحادث"، حيث جرف الفيضان السيارة التي كانا يستقلانها. كذلك، تم "العثور وانتشال شخص متوفى ثان على بعد حوالي 30 كيلومترا من مكان الحادث".

والجمعة، تم "انتشال جثتي طفل وطفلة (3 و5 سنوات)" بحديقة في سيدي عيسى بولاية المسيلة، بعدما غرقا نتيجة ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه 4 وديان مجاورة، بحسب الحماية المدنية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت من تساقط كميات كبيرة من الأمطار تصل إلى 15 مليمترا في شرق الجزائر، وخصوصا قسنطينة وسطيف وسوق أهراس، وكذلك في مناطق الهضاب العليا (المنطقة الواقعة بين الشمال المطل على البحر المتوسط والجنوب الصحراوي) مثل المسيلة والجلفة.