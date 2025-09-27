44 شهيدا في غارات متواصلة شمال ووسط قطاع غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 في مدينة غزة.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا. وقد تم نقل المصابين وجثامين إلى مستشفى الشفاء بالمدينة.

وأفاد مصدر طبي في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية بغزة المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ.

وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى العودة استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات.

ذكر مصدر بمستشفى شهداء الأقصى أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وأعلن الإسعاف والطوارئ بغزة إصابة 10 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز شمالي مدينة رفح.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و549 شهيدا و167 ألفا و518 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.