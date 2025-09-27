نجمة شهيرة بهوليود تصف ما يجري بغزة بالإبادة الجماعية

فاجأت نجمة هوليود الشهيرة جينيفر لورنس الجميع بإعلانها أن الوضع في قطاع غزة مزر وغير مقبول، مؤكدة أنه لا يمكن وصف ما يحدث هناك "بأقل من إبادة جماعية".

وبحسب هآرتس، فقد جاء تصريح لورنس -الحائزة جائزة الأوسكار– ردا على أسئلة متكررة عن غزة خلال لقاء صحفي عقد خلال مهرجان سان سيباستيان السينمائي في شمال إسبانيا أمس.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية أن المنظمين حاولوا إيقاف سيل الأسئلة التي انهمرت على لورنس بخصوص غزة، لكنهم فشلوا في ذلك.

وحضرت جينيفر لورنس للمهرجان للترويج لفيلمها الجديد "داي ماي لاف" (Die, My Love).

وتابعت نجمة هوليود موضحة: "أنا مرعوبة ومذعورة، ما يحدث ليس أقل من إبادة جماعية وهو أمر غير مقبول". وقالت: "أنا مذعورة لأجل أطفالي، لأجل جميع أطفالنا".

وكان عدد من نجوم هوليود ومعهم آلاف المهنيين من صناع السينما عبر العالم قد وقعوا مؤخرا على تعهد بمقاطعة كل المؤسسات السينمائية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.

ويدعو التعهد -الذي أصدرته قبل أيام مجموعة عمال السينما من أجل فلسطين ووقعه أكثر من 4 آلاف ممثل ومخرج ومنتج من جميع أنحاء العالم- المهنيين في مجال السينما العالمية إلى مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك المهرجانات ودور السينما والمحطات الإذاعية وشركات الإنتاج.

تزامن ذلك مع إطلاق أكثر من 400 مغنٍ وفنان من مختلف أنحاء العالم حملة للمقاطعة الفنية العالمية تحت شعار "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، في خطوة احتجاجية ضد استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من دمار وقتل وتجويع ومعاناة إنسانية.

وأكد الفنانون المشاركون في المبادرة أن الموسيقى لا يمكن أن تُستخدم أداة لتجميل صورة دولة متهمة بارتكاب إبادة جماعية، مشددين على أن دور الفن يجب أن يكون منحازا للعدالة وحقوق الإنسان، وأن يقف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب الجلاد.

وتدعو الحملة جميع العاملين في المجال الموسيقي حول العالم إلى مقاطعة الفعاليات والمهرجانات التي ترعاها أو تستضيفها مؤسسات إسرائيلية.

وتضم قائمة الموقعين على المبادرة أسماء بارزة في الساحة الموسيقية العالمية، بينهم فرقة ماسيف أتاك البريطانية الشهيرة، والفرقة الأسكتلندية برايمال سكريم، وفرقة جابان بريكفاست الأميركية المستقلة، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية كارول كينغ، ونجمة البوب اليابانية رينا ساواياما، والفنانة الدانماركية إم أو، وغيرهم من الموسيقيين والفنانين من مختلف القارات.