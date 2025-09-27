مقتل عنصر أمن بريف دمشق وإحباط تهريب أسلحة بحمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن حادثين منفصلين في ريف دمشق ومحافظة حمص، أسفرا عن سقوط ضحايا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة.

وفي ريف دمشق، قُتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في بلدة "جديدة عرطوز" جنوبي العاصمة.

وقال سكان محليون إن الانفجار وقع أثناء محاولة وحدة من الأمن العام تفكيك العبوة المزروعة في سيارة من نوع "بيك أب" تعود لمدني، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة زميله.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن الانفجار وقع خلال مباشرة الفرق الهندسية عملية التفكيك، مشيرة إلى أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقا موسعا يتضمن مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه.

ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في بلدة عرطوز القريبة من دمشق، والتي لم تشهد في السابق حوادث مشابهة.

إحباط محاولتين لتهريب أسلحة

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص (وسط) عن إحباط محاولتي تهريب أسلحة في منطقة القصير الواقعة بريف المحافظة والحدودية مع لبنان.

وقال قائد الأمن الداخلي بحمص العميد مرهف النعسان إن العملية الأولى استهدفت سيارة معدة للتهريب، حيث ضُبط بداخلها قذائف "آر بي جي" وقذائف هاون ورشاشات عيار 12.7، جرى مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفذ عمليتين أمنيتين في منطقة القصير بريف المحافظة، ضبطت في الأولى سيارة بداخلها أسلحة معدة للتهريب، وفي الثانية مستودعاً بداخله أكثر من "200" صاروخ "غراد"، تمت مصادرتها، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري ملاحقة المتورطين. pic.twitter.com/7AziYdVZgM — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) September 27, 2025

وأضاف أن عملية ثانية نُفذت بعد استكمال التحقيقات الميدانية، أدت إلى ضبط مستودع يحتوي على أكثر من 200 صاروخ "غراد" كان معدا للتهريب إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

وشدد النعسان على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة كل من يسعى لزعزعة الاستقرار، داعيا المواطنين إلى التعاون باعتبار أن حفظ الأمن مسؤولية جماعية.