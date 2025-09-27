محكمة أميركية تسمح لترامب بتجميد مساعدات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار

أعطت المحكمة العليا الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونغرس تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، على نحو مؤقت.

وأفادت المحكمة أمس الجمعة بأن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه "يفوق في أهميته الضرر المحتمل" الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.

وذكرت المحكمة -التي يهيمن عليها المحافظون- أن أمرها الطارئ ليس قرارا نهائيا بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال في حين تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة.

واعترض القضاة الليبراليون الـ3 على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان "كبير".

وقالت كاغان إن "جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والكونغرس في ما يتعلّق بإنفاق الأموال العامة".

وأضافت أن أمر الجمعة صدر مع "إحاطة بالحد الأدنى وبدون مرافعة شفوية وبدون فرصة للتداول".

وذكرت كاغان بأن تأثير القرار "يتمثل في السماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بمبلغ 4 مليارات دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين".

وتابعت "نظرا إلى أن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام".

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه السلطة مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفدرالي.

واستهدف بالتحديد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، علما بأن لديها برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة.