عاجل | وزير خارجية سان مارينو: نعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Published On 27/9/2025
27/9/2025
|
آخر تحديث: 22:52 (توقيت مكة)
آخر تحديث: 22:52 (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة
