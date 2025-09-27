عاجل,
أخبار

عاجل | وزير خارجية سان مارينو: نعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Published On 27/9/2025
|
آخر تحديث: 22:52 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

