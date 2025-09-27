وزير خارجية سان مارينو: نعلن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن وزير خارجية جمهورية سان مارينو لوكا بيكاري، اليوم السبت، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك بعد أيام من صدور القرار الرسمي بهذا الشأن.

وكان التلفزيون الرسمي للجمهورية قد أكد الثلاثاء الماضي أن سان مارينو اتخذت قرار الاعتراف خلال مؤتمر حل الدولتين المنعقد في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية وتحت مظلة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف تزامنا مع موجة اعترافات متسارعة بدولة فلسطين، حيث أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال – الأحد الماضي – اعترافهم بالدولة الفلسطينية، أعقبها اعتراف كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 159 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين عام 1988 من الجزائر.

ويرتبط هذا الزخم الدبلوماسي المتصاعد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي مطلق، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 66 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 167 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تفاقم المجاعة التي أودت بحياة مئات المدنيين.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما خلّف أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين.