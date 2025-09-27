أخبار

عاجل | مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة: حماس لم تتلق أي مقترح جديد بشأن استئناف المفاوضات

Published On 27/9/2025
|
آخر تحديث: 16:39 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

