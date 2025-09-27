أخبار|سوريا

قاضٍ سوري يصدر مذكرة توقيف بحق الأسد بشأن أحداث درعا

Syria's President Bashar al-Assad (C) speaks to soldiers during a tour in the Baba Amr neighborhood of Homs in this handout photograph released by Syria's national news agency SANA on March 27, 2012. Assad visited the rebel stronghold in the city of Homs that his forces had overrun after weeks of shelling and gunfire SANA
مذكرة التوقيف بحق الأسد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة (وكالات)
Published On 27/9/2025
آخر تحديث: 13:18 (توقيت مكة)

أصدر قاضي تحقيق بالعاصمة السورية دمشق اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في محافظة درعا عام 2011، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ونقلت الوكالة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام السابق تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية دوليا.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011".

وفي ذلك اليوم شهدت محافظة درعا وريفها اشتباكات بين قوات النظام السوري وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، أغلبهم مدنيون.

ثم صب النظام السوري جام غضبه على المحافظة، وارتكب لاحقا مجازر أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء درعا، تزامنا مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عاما (2011- 2024).

المصدر: الألمانية + الجزيرة

