عاجل | زيلينسكي: أوكرانيا تسلمت منظومتي باتريوت من إسرائيل ونشرتهما بالفعل

Published On 27/9/2025
آخر تحديث: 17:03 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

