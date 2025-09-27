ترامب يتحدث عن مناقشات مكثفة مع دول المنطقة بشأن غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن قطاع غزة.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال، أن المناقشات استمرت 4 أيام وستستمر ما دام ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق ناجح، مشددا على أن جميع دول المنطقة مشاركة وحماس على دراية تامة وأُبلغت إسرائيل على جميع المستويات بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة أكثر "مما رأيت من قبل"، مؤكدا أن "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".

كما أكد ترامب على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وتحقيق سلام دائم.