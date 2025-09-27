طهران تستعرض أسلحة ردع وطائرات مسيّرة

شهدت العاصمة الإيرانية، اليوم السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة شمل صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، في إطار فعاليات ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس" الذي يُنظَّم سنويا لإحياء ذكرى الحرب مع العراق (1980-1988).

وأفادت وكالة الأناضول بأن العرض أُقيم في ميدان بهارستان قرب مبنى البرلمان.

وتميزت الفعالية هذا العام بعرض الأسلحة في ساحة عامة، في وقت امتنعت فيه السلطات الإيرانية عن تنظيم الموكب العسكري التقليدي الذي كان يُقام عادة بهذه المناسبة، وذلك لأسباب "أمنية".

يذكر أن الحرب العراقية الإيرانية، التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 1980 واستمرت لـ8 أعوام، خلّفت أكثر من مليون قتيل وآثارا مدمرة، كما تركت آلاف الألغام المزروعة على الحدود والتي لا تزال تحصد أرواح مدنيين من كلا البلدين حتى اليوم.