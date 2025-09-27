أخبار|إيران

طهران تستعرض أسلحة ردع وطائرات مسيّرة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام. وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي. ( Fatemeh Bahrami - وكالة الأناضول )
السلطات الإيرانية امتنعت عن تنظيم الموكب العسكري التقليدي لأسباب أمنية (الأناضول)
Published On 27/9/2025
|
آخر تحديث: 21:23 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت العاصمة الإيرانية، اليوم السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة شمل صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، في إطار فعاليات ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس" الذي يُنظَّم سنويا لإحياء ذكرى الحرب مع العراق (1980-1988).

وأفادت وكالة الأناضول بأن العرض أُقيم في ميدان بهارستان قرب مبنى البرلمان.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام. وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي. ( Fatemeh Bahrami - وكالة الأناضول )
كان لافتا خلال الفعالية عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة (الأناضول)

وتميزت الفعالية هذا العام بعرض الأسلحة في ساحة عامة، في وقت امتنعت فيه السلطات الإيرانية عن تنظيم الموكب العسكري التقليدي الذي كان يُقام عادة بهذه المناسبة، وذلك لأسباب "أمنية".

يذكر أن الحرب العراقية الإيرانية، التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 1980 واستمرت لـ8 أعوام، خلّفت أكثر من مليون قتيل وآثارا مدمرة، كما تركت آلاف الألغام المزروعة على الحدود والتي لا تزال تحصد أرواح مدنيين من كلا البلدين حتى اليوم.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام. وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي. ( Fatemeh Bahrami - وكالة الأناضول )
الأسلحة جرى عرضها في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني (الأناضول)
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام. وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي. ( Fatemeh Bahrami - وكالة الأناضول )
السلطات الإيرانية وضعت ملصقات لقادتها الذين قتلوا إلى جانب الأسلحة بميدان بهارستان (الأناضول)
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام. وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي. ( Fatemeh Bahrami - وكالة الأناضول )
العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس" الذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية الإيرانية (الأناضول)
المصدر: وكالة الأناضول

إعلان