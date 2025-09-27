زيارة نتنياهو لنيويورك تثير احتجاجات

نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدينة نيويورك أمس الجمعة اعتراضا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمدينة من أجل إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهر مقطع مصور محتجين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية ويحملون لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" و"أوقفوا تجويع غزة" و"حظر الأسلحة الآن".

وتجمع المحتجون في ميدان تايمز سكوير قبل التوجه إلى مقر الأمم المتحدة، ورددوا هتافات مناهضة لنتنياهو، واتهموه بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، ندد نتنياهو بالدول الغربية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية. وغادر عدد كبير من المندوبين القاعة فور صعوده إلى المنصة.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى حالة من الغضب الشديد إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في تشريد سكان القطاع بالكامل. ويصف عدد من خبراء حقوق الإنسان هذا الهجوم بأنه إبادة جماعية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حليف نتنياهو، شدد القيود المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وأمر باعتقال المحتجين وحاول ترحيلهم.