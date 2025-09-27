أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 قرى جديدة بمنطقة شرق أوكرانيا، وذلك ضمن تقدمها العسكري المستمر منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت الوزارة -في بيان لها عبر تطبيق تليغرام- أن القرى التي تمت السيطرة عليها هي ديريلوف ومايسكي بمنطقة دونيتسك، بالإضافة إلى ستيبوفي بمنطقة دنيبروبتروفسك.

وبحسب المعطيات الروسية، فقد استولت القوات منذ بداية عام 2025 على ما يقارب 0.8% من أراضي أوكرانيا.

قصف ليلي مكثف

وجاء الإعلان الروسي في ظل استمرار القصف الليلي المكثف، حيث أكدت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في منطقة خيرسون (جنوب شرق البلاد) إلى جانب أضرار طالت خطوط السكك الحديدية في أوديسا.

وفي المقابل، أفادت موسكو بأن مُسيرة أوكرانية استهدفت محطة لضخ النفط في جمهورية تشوفاشيا الواقعة على ضفاف نهر فولغا شرق العاصمة موسكو، مما أدى إلى توقفها عن العمل مؤقتا.

وأوضح أوليغ نيكولايف حاكم منطقة تشوفاشيا أن الهجوم وقع قرب قرية كونار على بعد نحو 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أنه لم تُسجّل إصابات، واقتصرت الخسائر على "أضرار طفيفة".

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، مستهدفة مصافي تكرير ومحطات تصدير رئيسية، في محاولة لتقويض عائدات الطاقة التي تموّل المجهود الحربي الروسي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأدت هذه الضربات إلى انخفاض معدل تكرير النفط الروسي بنحو الخُمس في بعض الأيام، وتراجع الصادرات من عدة موانئ كبرى، مما وضع موسكو أمام احتمال خفض إنتاجها النفطي.

وعلى الصعيد السياسي، تتعثر منذ أشهر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب التي دخلت عامها الرابع. وبينما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على أن كييف قادرة على "استعادة كامل الأراضي" أكدت موسكو عزمها مواصلة التقدم الميداني وعدم التراجع عن أهدافها الإستراتيجية.