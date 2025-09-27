رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدانمارك

أعلنت الشرطة الدانماركية رصد مسيّرتين مجهولتين تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، في أحدث واقعة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دانماركيون بأنه "هجوم هجين".

وأدى رصد المسيرات الغامضة إلى إغلاق عدة مطارات في أنحاء الدولة الإسكندنافية منذ الاثنين، عندما ظهرت المسيرات أول مرة.

وقال الشرطي سايمن سكلسيار لوكالة الصحافة الفرنسية "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا حوالي الساعة 20:15 (18:15 بتوقيت غرينيتش أمس الجمعة) استمر عدة ساعات، رُصدت مسيرة أو مسيرتان خارج القاعدة الجوية وفوقها"، في إشارة إلى قاعدة كاراب العسكرية.

وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا عدم إسقاطهما.

وأوضح أن الشرطة تتعاون مع الجيش في تحقيقاته.

وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أُغلق لمدة قصيرة، رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، حسب سكلسيار.

هجمات هجينة

وأفادت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريديريكسن، الخميس، بأن البلاد كانت "ضحية هجمات هجينة خلال الأيام الأخيرة" بعد رصد تحليق مسيرات غامضة فوق مطارات دانماركية، ولا يزال من غير الواضح الجهة التي تقف وراء الهجمات.

وأمام تكرار تلك الهجمات، أعلنت وزارة الدفاع الدانماركية أمس الجمعة أنها قبلت عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي مقررة الأسبوع المقبل في كوبنهاغن.

وأكدت الدانمارك عدم اعتزامها في الوقت الراهن طلب إجراء مشاورات مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بموجب المادة الرابعة من معاهدة الحلف، والتي تنص على إجراء مشاورات بين دول الحلف إذا شعرت دولة عضو في الناتو بتهديد من الخارج.

وتم تفعيل هذه المادة مؤخرا من جانب بولندا عقب انتهاك عدة طائرات مسيرة لمجالها الجوي، ومن جانب إستونيا إثر انتهاكات لمجالها الجوي من جانب مقاتلات روسية.