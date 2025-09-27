ترامب يأمر بنشر الجيش في بورتلاند الأميركية

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بنشر الجيش في مدينة بورتلاند، وأجاز استخدام "القوة عند الضرورة" في إطار ما يسميه مكافحته للجريمة في مدن يهيمن عليها الديمقراطيون.

وقال ترامب، على منصته تروث سوشيال، "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأضاف "أجيز أيضا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة"، دون أن يوضح القصد من هذه العبارة.

يذكر أن بورتلاند هي رابع مدينة ينشر ترامب فيها الجيش منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ أشهر تشهد المدينة تظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة.

وتقع بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة، علما أنها الأكبر في ولاية أوريغون الديمقراطية.

وكان ترامب وقّع قبل أسبوعين أمرا تنفيذيا لنشر عناصر الحرس الوطني في ممفيس بولاية تينيسي، عازيا قراره إلى "تفشي" الجريمة في المدينة (جنوب).

وممفيس ذات غالبية سوداء، يديرها رئيس بلدية ديمقراطي في ولاية حاكمها جمهوري.

وبعد لوس أنجلوس في يونيو/حزيران الماضي، انتشر الحرس الوطني منتصف أغسطس/آب في العاصمة الفدرالية واشنطن.

كذلك، هدد ترامب بإرسال عناصر في الشرطة الفدرالية وعسكريين إلى مدن شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.

وفي السياق نفسه، وقّع الرئيس الأميركي الاثنين أمرا تنفيذيا يصنف حركة أنتيفا اليسارية "منظمة إرهابية".