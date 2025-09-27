أخبار|فرنسا

القاضية المسؤولة عن إدانة ساركوزي تتلقى تهديدات بالقتل

Former French President Nicolas Sarkozy talks to journalists, next to his wife Carla-Bruni Sarkozy and his lawyers, after the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq
ساركوزي حكم عليه الخميس بالسجن 5 سنوات في قضية تمويل حملته الرئاسية من القذافي (رويترز)
Published On 27/9/2025
|
آخر تحديث: 08:24 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الاتحاد النقابي للقضاة أمس الجمعة أنه قدّم بلاغا للقضاء الفرنسي بشأن تهديدات طالت رئيسة المحكمة التي حكمت على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات.

وأعرب الاتحاد الذي يمثل عددا كبيرا من الحقوقيين في فرنسا -في بيان- "عن القلق من اعتبار القضاء والادعاء ومقر (المحكمة) كأعداء سياسيين والتداعيات المترتبة عن الأمر، حتى تلك غير المباشرة، كالتهديد بالقتل أو عنف خطير".

وأصدرت المحكمة الخميس حكما بسجن ساركوزي 5 سنوات لأنه "سمح لمقربين منه" بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، وهو حكم يعد سابقة في فرنسا.

ودعا الاتحاد "كل جهة إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط. فإن إضعاف السلطة القضائية لا يؤدي سوى إلى إضعاف سلطة الدولة عموما ومن ثم فرنسا".

وأفاد الأمين العام المعاون للاتحاد أوريليان مارتيني بأن رئيسة المحكمة تلقت تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورتها، قائلا "نتابع الوضع ونشعر بالقلق".

ونددت نقابة الحقوقيين (إس إم) من جهتها بهجوم "جزء من الطبقة السياسية" يرى في إدانة الرئيس السابق "ثمرة تطاول أو حتى انتقام للقضاء".

وقالت النقابة المعروفة بميولها اليسارية "تشكل هذه الاتهامات تحريفا ينبغي ألا ينخدع به أحد"، مشيرة إلى أن "إستراتيجية قيام المتهم باتهام قضاته نمط سائد في أوساط الشخصيات العامة التي تكون عرضة لملاحقات أو إدانات"، ومذكرة بأن القضاة "يمارسون مهامهم بحياد واحتراف واستقلالية في آرائهم".

المصدر: الفرنسية

إعلان