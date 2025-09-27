جيش الاحتلال يفجر منزلا في القدس ويصيب العشرات بالخليل

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، في حين أصيب مواطن بالرصاص وعشرات آخرون بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في مدينة القدس بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم بلدة القبيبة، وفرضت طوقا عسكريا بعد محاصرتها منزلا يعود للشهيد مثنى عمرو.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان بنايات مجاورة على إخلائها بالقوة، قبل أن تقدم على تفجير المنزل، الذي صدر قرار بهدمه مطلع الأسبوع.

وكان عمرو قد استشهد برفقة محمد طه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "راموت"، أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة 13 آخرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي الخليل، جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب، شمال المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص في ساقيه وإصابة عشرات آخرين بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت عوا، واعتدت بالضرب على مسعفين في بلدة حلحول، ما تسبب لهما برضوض.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وفي رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم الجلزون صباح اليوم، وداهمت منازل عدة وفتشتها وخلفت خرابا في محتوياتها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الدهم والاعتقال في القدس وفي مدن وبلدات الضفة الغربية، بموازاة حرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1040 فلسطينيا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.