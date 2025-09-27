اعتداءات متزامنة للاحتلال والمستوطنين على قرى وسكان بالضفة

شهدت الضفة الغربية -اليوم السبت- سلسلة اعتداءات متفرقة نفذها مستوطنون وقوات من جيش الاحتلال، أسفرت عن إصابات واعتقالات وتخريب أراضٍ زراعية، بالتوازي مع إعلان نية إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية للدفاع عن حقوق البدو إن مستوطنين اقتحموا قرية كيسان شرق بيت لحم وهاجموا الأهالي، كما أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية مما أدى لتخريب واسع للمحاصيل.

وفي "خلايل اللوز" جنوب المدينة، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي عائلة صويص العبيات وأتلفوا جزءا من محاصيلها.

وأضافت المنظمة أن مستوطنين أعلنوا نيتهم إقامة بؤرة استيطانية في منطقة "رجم الناقة" شرق قرية الرشايدة، ونشرت مقطعا مصورا لرئيس المجلس الاستيطاني في "غوش عتصيون"، يارون روزنتال، وهو يؤكد ذلك. وأوضحت أن المنطقة تعد من أراضي الرعي والزراعة الحيوية، مما يجعل الاستيطان فيها تهديدا مباشرا لمصدر رزق السكان.

وفي السياق نفسه، اقتحم مستوطنون منطقة الخلايل بقرية المغير شمال شرق رام الله، وتجولوا في الأراضي الزراعية برفقة قوات من جيش الاحتلال في مشهد استفزازي.

سلسلة اقتحامات

في غضون ذلك، نفذ الاحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة، ففي الخليل، أصاب بالرصاص فتى فلسطينيا وأوقع عشرات حالات الاختناق بمخيم العروب، كما اعتدى بالضرب على المسعفَين حمودة علان وصلاح زماعرة في بلدة حلحول، مما تسبب بإصابتهما برضوض. واعتقل الجيش الشاب أحمد محمد مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات إسرائيلية منطقة سهل الرفيد بقرية المغير تزامنا مع استفزازات المستوطنين، كما دهمت منازل في مخيم الجلزون وخربت محتوياتها. وفي عناتا شمال شرق القدس، اعتدى جنود الاحتلال على شاب أمام منزله واعتقلوه، في حين شهدت قلقيلية اعتقال الشاب عمار خدرج بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر أغسطس/آب الماضي وحده 431 اعتداء للمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، تراوحت بين هجمات مسلحة وتجريف أراض واقتلاع أشجار.

وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 770 ألف مستوطن في الضفة الغربية موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة، بينها 136 بؤرة رعوية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض فرص حل الدولتين، في حين يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة تزامنًا مع الحرب في غزة، التي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 65 ألف قتيل و167 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.