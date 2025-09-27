اجتماع نادر لكبار القادة العسكريين الأميركيين في فيرجينيا

بدأ القادة العسكريون الأميركيون المنتشرون في جميع أنحاء العالم الاستعداد للسفر إلى فيرجينيا لحضور اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث هذا الأسبوع، الذي وصفه بعض المسؤولين أمس الجمعة بأنه تجمع يركز على "أخلاق المحارب".

واستدعى هيغسيث قادة عسكريين أميركيين من جميع أنحاء العالم إلى اجتماع في كوانتيكو بولاية فيرجينيا الثلاثاء المقبل، وهو تجمع نادر للقيادة العسكرية للبلاد في مكان واحد.

وبينما قال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الحدث سيركز على مناقشة هيغسيث لضرورة الالتزام "بأخلاق المحارب" في جميع قطاعات الجيش، قال آخرون إن الحدث الذي يستمر لمدة ساعة تقريبا قد يتطرق إلى مجالات أخرى.

وقال مسؤول ثالث إنه بالنظر إلى كبار المسؤولين الذين سيكونون في مكان واحد، فمن المحتمل مناقشة قضايا جوهرية، مثل إستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للإدارة الأميركية والتقليص المتوقع للرتب العليا في الجيش، حتى لو لم تكن مدرجة رسميا على جدول الأعمال.

وأضاف المسؤول "لن أتفاجأ إذا كانت هناك بعض المفاجآت خلال الحدث.. نحن لا نتخلى عن حذرنا".

وقال مسؤولون آخرون إنه من المتوقع أن يقام الحدث في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فيرجينيا، وإن بعض كبار المسؤولين، الذين يتم تزويدهم بطائرات عسكرية أميركية للسفر الرسمي، سينتقلون إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند.

ولدى الولايات المتحدة قوات في جميع أنحاء العالم، من ضمنها مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفي أنحاء الشرق الأوسط، يقودها جنرالات وأميرالات بنجمتين و3 و4 نجوم.

ويتحدث هيغسيث في كل خطاب علني يلقيه تقريبا عن "أخلاق المحارب"، وحاجة الجيش الأميركي إلى التحلي بعقلية المحارب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ليعود إلى اللقب التي كانت تحمله الوزارة حتى بعد الحرب العالمية الثانية عندما سعى المسؤولون إلى التأكيد على دور وزارة الدفاع في منع نشوب الصراعات.

وتحرك هيغسيث، وهو مقدم برامج سابق في قناة فوكس نيوز، بسرعة مذهلة لإعادة تشكيل الوزارة، إذ أقال كبار الجنرالات والأميرالات في إطار سعيه لتنفيذ أجندة الرئيس ترامب للأمن القومي والتخلص من مبادرات التنوع التي يصفها بأنها تمييزية.