أوباما ينتقد الحرب على غزة ويطالب بإقامة دولة فلسطينية

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أمس الجمعة، العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، قائلا إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل"، وطالب بإقامة دولة فلسطينية.

وقال أوباما في فعالية في دبلن بأيرلندا، وفقا لنص أصدره مكتبه إنه "يتعين علينا القول إنه لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا الآن، مشددا على أنه "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقا يضمن قيام دولة فلسطينية وحكما ذاتيا جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".

وانتقد أوباما القادة السياسيين لـ"فشلهم في حل النزاعات"، وخص نتنياهو بالذكر، مشيرا إلى علاقته المتوترة معه: "لم نكن دائما على وفاق".

وقال إنه لم يكن دائما محبوبا في تلك المنطقة لأنه كان ينتقد القادة والسياسيين بشدة، وأعتقد أنه من الإنصاف القول إنه ورئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في السلطة، لم يكونا أفضل الأصدقاء.

وتأتي هذه التصريحات العلنية النادرة لأوباما بشأن حرب غزة في وقت يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اجتماع يهيمن عليه ملف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهاجم نتنياهو، أمس الجمعة، اعتراف الدول الغربية الأخير بالدولة الفلسطينية، متهما قادة العالم "بالاستسلام تحت ضغط وسائل إعلام متحيزة، ودوائر انتخابية إسلامية متطرفة، وحشود معادية للسامية".

وتُضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وهذا الأسبوع، اقترح مبعوثون أميركيون على القادة العرب خطة سلام من 21 نقطة.

وأعرب ترامب عن استيائه من حكومة نتنياهو، ففي حديثه، الخميس، في مكتب البيت الأبيض، قال إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، راسما بذلك خطا أحمر نادرا على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال معترفا بأنه تحدث إلى نتنياهو حول هذا الموضوع: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. كلا، لن أسمح بذلك، ولن يحدث ذلك، حان الوقت للتوقف الآن".