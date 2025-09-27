شاهد.. المُسيرة التركية المقاتلة "التفاحة الحمراء" تجتاز اختبارا جديدا

أعلنت أنقرة -اليوم السبت- عن نجاح أول اختبار طيران للمقاتلة التركية المسيرة "بيرقدار قزل إلما" (التفاحة الحمراء) وهي محملة بذخيرة موجهة محلية تُدعى "طولون" في خطوة وصفتها الجهات الرسمية بأنها تقدم تقني مهم في قدرات الطيران القتالي المُسير.

ونشر سلجوق بيرقدار (رئيس مجلس إدارة شرِكة بيرقدار المصنعة للمسيّرة) مداخلة على منصة "إِن سوسيال" التركية تفيد بنجاح الاختبار، في حين أكد خلوق غورغون (رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية) في تدوينة مشتركة أن "الجمع بين المُسيرة وذخيرة طولون نجح في أول تجربة طيران محكمة".

ووصف المسؤولون الأتراك التجربة بأنها اختبار مُحكَم نجحت فيه المُسيرة في حمل وإطلاق الذخيرة، مشيدين بجهود الشركات والمهندسين والفنيين المشاركين في المشروع.

نجحت في أول اختبار طيران لها.. مشاهد حية للمسيرة التركية "بيرقدار قزل إلما" pic.twitter.com/CxUrAZMLFP — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 27, 2025

المزايا التقنية

وتعتبر "بيرقدار قزل إلما" -وفقا للشركة المصنعة لها- خطوة تكنولوجية نوعية بفضل قدرتها على الإقلاع والهبوط من منصات وسفن ذات مدارج قصيرة، مما يوسّع إمكانية استخدامها من على سفن مثل المَنصَّة التركية "تي جي غي أناضولو". وتُعد هذه الميزة مهمة لتوسيع نطاق العمليات الجوية البحرية والردّ السريع من منصات بحرية متعددة.

أما الذخيرة "طولون" فتعرف بأنها قنبلة انزلاقية موجهة صغيرة القطر (Small Diameter Bomb) وقد صممت لتوفير قدرة حمل أكبر لذخائر دقيقة، وتمكّن من استهداف مخازن وتحصينات ومرابض مدفعية ومنظومات دفاع جوي، بل ويمكن استخدامها ضد أهداف متحركة (غير ثابتة).

وقد هنأ غورغون شركتي بيرقدار وأسيلسان (المنتجة لطولون) كما شكر المهندسين والفنيين الذين شاركوا في إنجاز الاختبار.

وتأتي التجربة في سياق سباق تكنولوجي متصاعد حول المُسيرات والذخائر الموجهة، حيث تحولت هذه الأنظمة خلال الأعوام الأخيرة إلى مكون أساسي في التحديث العسكري لدى عدة دول، لا سيما تأمين قدرات رصد وتصويب عالية بدقة مع خفض المخاطر البشرية المباشرة.