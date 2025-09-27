"أطباء بلا حدود" تعلّق عملها في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة، بسبب تكثيف الهجمات الإسرائيلية الذي جعل استمرار عملها "غير ممكن".

وقالت المنظمة، في بيان لها أمس الجمعة، إن عياداتها باتت محاصرة من قبل القوات الإسرائيلية، ما أجبرها على تعليق الخدمات رغم "الاحتياجات الإنسانية الهائلة".

وأكدت أن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة شكلت خطرا مباشرا على طواقمها الطبية، وأنها اضطرت إلى وقف عملياتها عقب تدهور الوضع الأمني إلى مستويات غير مقبولة.

ونقل البيان عن منسق الطوارئ للمنظمة في غزة جاكوب غرانجر، قوله إن الفئات الأكثر ضعفا، ومن بينهم أطفال حديثو الولادة وجرحى بإصابات خطيرة ومرضى مزمنون، باتوا اليوم دون رعاية أساسية.

وتأتي هذه الخطوة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه الواسع على مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب الماضي، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″، تضمنت قصفا مدفعيا وغارات جوية ونسف منازل بواسطة عربات مفخخة، إلى جانب عمليات توغل بري وتهجير قسري.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65,549 شهيدا و167,518 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.