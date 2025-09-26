وزير الحرب الأميركي يستدعي المئات من قادته العسكريين لاجتماع ضخم

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن الوزير بيت هيغسيث سيلقي كلمة أمام كبار القادة العسكريين الأميركيين خلال اجتماع مقرر مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أفادت تقارير بأنه قام باستدعاء مئات الجنرالات من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن هذا الاجتماع غير المألوف سيعقد، واصفا إياه بـ"الرائع"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رئيس السلام.

وأضاف الرئيس في إشارة إلى هيغسيث "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كافة أنحاء العالم".

ورفض نائب الرئيس جيه دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، متوجها للصحافيين بالقول "الغريب أنكم أنتم من جعلتم منه خبرا كبيرا". ولم يكشف الرئيس أو نائبه عن الهدف من جمع كبار القادة العسكريين.

"إلقاء كلمة"

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن هيغسيث أصدر أمرا لجميع الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية بالتجمع في قاعدة كوانتيكو العسكرية بولاية فرجينيا الثلاثاء.

وعندما سُئل البنتاغون عن تقرير الصحيفة، رد المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان قائلا إن هيغسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تم استدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات لحضور الاجتماع.

وفي مايو/أيار، أمر هيغسيث بتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي، ولم يكن واضحا ما إذا كان اجتماع الأسبوع المقبل مرتبطا بهذا الأمر.