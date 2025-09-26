هولندا تقترب من اتفاق مع أوغندا لإقامة مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

قالت مصادر حكومية هولندية إن لاهاي تقترب من توقيع اتفاق مع أوغندا يقضي بإنشاء مركز لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الاتفاق قد يُعلن خلال الأيام المقبلة، في وقت أكد فيه متحدث باسم وزير الهجرة ديفيد فان ويل أن الأخير أجرى "محادثات متقدمة وبنّاءة" مع مسؤولين أوغنديين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف المتحدث أن المباحثات تركز على "إعادة طالبي اللجوء المرفوضين عبر أوغندا"، مشيرا إلى أن الوزير متفائل بإمكانية التوصل إلى تفاهم، لكنه رفض تحديد جدول زمني للتوقيع.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأوغندية.

سياق أوروبي متوتر

يأتي هذا التطور بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي، يُحتجز فيها المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم بانتظار ترحيلهم.

بيد أن خبراء قانونيين يشككون في مدى توافق مثل هذه الخطط مع القوانين الهولندية والاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان.

وتعيد الخطوة الهولندية إلى الأذهان التجربة البريطانية مع رواندا، التي واجهت طعونا قضائية متكررة، وأُلغيت نهائيا بعد وصول حزب العمال إلى الحكم، دون أن تُنفذ أي عملية ترحيل.

ملف انتخابي ساخن

تمثل الهجرة أحد أبرز الملفات في الانتخابات الهولندية المقررة الشهر المقبل، خاصة بعد انهيار الحكومة الائتلافية في يونيو/حزيران الماضي بسبب خلافات حول تشديد سياسات اللجوء.

وبحسب الأرقام الرسمية، استقبلت هولندا العام الماضي أكثر من 32 ألف طالب لجوء، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بعام 2023، لكن الملف ما زال يثير جدلا سياسيا واسعا بين الأحزاب والشارع الهولندي.