مظاهرات في 3 دول عربية نصرة لغزة

تظاهر مئات الآلاف اليوم الجمعة في اليمن والمغرب وموريتانيا نصرة لغزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ففي اليمن، احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى كما جرت العادة أسبوعيا، ضمن مظاهرات كبرى وصفت "بالمليونية" تحت شعار: "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار".

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأعلاما فلسطينية ويمنية، ورددوا شعارات تؤكد وحدة الموقف اليمني مع غزة، من بينها "كل الساحات اليمنية غزاوية فلسطينية".

وجاءت المظاهرة بعد يوم من غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في صنعاء، بينها أحياء سكنية، حيث أكد المشاركون استمرار دعمهم لغزة مهما كانت التضحيات.

في الذكرى الـ ٦٣ لـثورة ٢٦ سبتمبر.. يمن فلسطين يؤكد جدارته وصدارته لإسناد غزة بخروج مليوني مهيب ومشرف ومتواصل للأسبوع الـ 104 من طوفان الأقصى مليونية "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار"

المغرب

شهدت أكثر من 58 مدينة مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المحتجين، استجابة لدعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية).

ورفع المشاركون شعارات منددة بالدعم الأميركي لإسرائيل، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان.

وشملت المظاهرات مدنا رئيسية من بينها طنجة وفاس ومكناس وأغادير وتازة وآسفي، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بـ"الفيتو الأميركي الذي يكرس الغطرسة الصهيونية"، في إشارة إلى استخدام واشنطن حق النقض ضد أي مشروع قرار أممي يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

موريتانيا

وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط، تظاهر المئات أمام "الجامع الكبير" عقب صلاة الجمعة، بدعوة من "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة".

وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة، منتقدين الصمت الدولي، ومشيدين بأسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار، وطالبوا بطرد السفير الأميركي، محملين واشنطن مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتواصل إسرائيل -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 65 ألفا و500 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.