غانا تنقل أفارقة مُرحّلين من الولايات المتحدة إلى توغو

رحلت السلطات الغانية هذا الأسبوع 6 مهاجرين من غرب أفريقيا إلى توغو، بعدما أعادتهم الولايات المتحدة إلى أكرا في إطار سياستها المتشددة ضد الهجرة غير النظامية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفاد محاموهم لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المحامي أوليفر باركر فورماو أن أحد المهاجرين -البالغ عددهم 11 شخصا والذين وصلوا إلى غانا- أُطلق سراحه وسُلّم إلى أحد أقاربه، بينما نُقل 6 آخرون إلى توغو.

وأضاف أن بقية المرحّلين "يُرجّح أنهم أُرسلوا أيضا إلى توغو، لكن لم نتمكن من التواصل معهم حتى الآن".

وكانت واشنطن قد أعادت هؤلاء المهاجرين إلى غانا ضمن سلسلة عمليات ترحيل تستهدف مهاجرين غير نظاميين، في إطار سياسة الهجرة التي جعلها ترامب أولوية خلال ولايته الثانية.

ويثير الغموض -المحيط بمصير بعض المرحّلين- مخاوف من انتهاكات محتملة من قبل حكومة الرئيس جون دراماني ماهاما لحقوقهم، في ظل غياب معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم القانونية بعد وصولهم إلى توغو.