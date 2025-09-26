عالقون بمعبر الكرامة: إسرائيل تعيق حياتنا وتتعمد إذلالنا

منذ مساء أمس الخميس، انتظر فلسطينيون فتح معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بعد قرار إسرائيلي بإعادة تشغيله أمس، قبل أن تعود وتمدد إغلاقه، مما أدى إلى تضرر العالقين وتعطل سفرهم رغم تحملهم نفقات القدوم.

وفي 18 سبتمبر/أيلول الجاري أغلقت السلطات الإسرائيلية المعبر الذي يعرف باللنبي من الجانب الإسرائيلي وجسر الملك حسين من الجانب الأردني، وذلك عقب مقتل عسكريين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة من الأردن.

وأعيد تشغيل المعبر اليوم الجمعة لمدة ساعتين ونصف قبل أن تقرر إسرائيل إغلاقه مجددا إلى غاية الأحد المقبل بعد السماح بعبور 20 حافلة فقط، وفقا لما أعلنت الهيئة العامة للحدود والمعابر الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 2500 مسافر في الجانب الفلسطيني كانوا ينتظرون دورهم للعبور من المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة إلى العالم عبر الأردن.

ومن بين هؤلاء الفلسطيني عبد الله رضوان وطفله عمر، ويقول رضوان لوكالة الأناضول التركية للأنباء إنه منذ أشهر وهو يحضّر لسفر نجله عمر لإجراء عملية في أحد المستشفيات الأردنية، ولكن مع تمديد إسرائيل إغلاق المعبر بات أملهم بالشفاء يتلاشى.

ويضيف "منذ مساء الخميس وصلت مدينة أريحا لحجز دور من أجل السفر، لكن السلطات الإسرائيلية علقت العمل".

ومن المفترض أن يجري عمر عملية جراحية الأحد المقبل، ويقول والده "لا نعلم ما الذي سيحدث الآن، هل تلغى العملية أم سيكون لنا موعد جديد؟.. إغلاق المعبر يعني تعطل كل شيء، لأنه المتنفس الوحيد".

بدوره، يقول فياض منصور إنه للمرة الرابعة يحاول مغادرة الضفة الغربية للتوجه إلى مكان عمله في الإمارات، ولكن دون جدوى. ويضيف "في كل مرة يأتي أمر إغلاق من قبل الجانب الإسرائيلي، لقد تعطلت حياتنا ونأمل أن يتفهم رب العمل هذا التأخير في العودة".

من جهته، يخشى سلامة سمودي فقدان موعد رحلته بالطائرة، ويقول وهو يجلس في استراحة بالجانب الفلسطيني من المعبر "منذ مساء الخميس ونحن ننتظر دورنا دون جدوى، نعيش إذلالا متعمدا من قبل السلطات الإسرائيلية".

ويصف سمودي الوضع بأنه "صعب للغاية"، مستنكرا الاصطدام بإغلاق المعبر بعد المعاناة في تأمين مصاريف السفر وتذاكر الطائرات.

أما كرم السعدي، فيقول إن تجارته تعطلت منذ إغلاق إسرائيل المعبر في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

بدوره، قال متحدث شرطة المعابر والحدود وليد غنام، للأناضول، إن معبر الكرامة شهد منذ فجر الجمعة حركة نشطة، مشيرا إلى تطلع آلاف المواطنين والمسافرين لفتح المعبر أمام حركة التنقل.