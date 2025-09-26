عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: اتفاق بين شركات إيرانية وروسية لإنشاء 4 محطات نووية جنوبي إيران بـ 25 مليار دولار

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الجمعة عن توقيع طهران اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية لبناء 4 محطات للطاقة النووية في إيران.

وذكرت روس آتوم أمس الخميس أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، دون ذكر عدد.

وقال أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس آتوم خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو "تواصل روس آتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية".