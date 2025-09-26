شهداء ومصابون بغارات الاحتلال ومسؤول أممي يؤكد أن المجاعة تعصف بالقطاع

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 27 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 11 من طالبي المساعدات و16 في مدينة غزة، فيما أعلن مسؤول أممي أن المجاعة تأكدت في القطاع.

وأكد مصدر في الإسعاف والطوارئ انتشال جثامين 4 شهداء قضوا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وقال مصدر في مستشفى العودة إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط القطاع.

وكانت مستشفيات القطاع أعلنت استشهاد العشرات منذ فجر أمس الخميس.

ومن بين الشهداء 6 قضوا في قصف إسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة، حسب مصدر في مستشفى الشفاء، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخصين وإصابة عدد من المدنيين، معظمهم أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى العودة للجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ أسعفت المصابين ونقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة.

إنقاذ طفلة

في السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني في شمال قطاع غزة عن تمكن طواقمه من إنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن طواقمه انتشلت جثماني شهيدين من تحت أنقاض المنزل، بينما لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، حذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، من أن المجاعة تأكدت في قطاع غزة، وأن الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا في ظروف معيشية مريعة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من توقف المستشفى عن العمل إذا نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته باقتحامه.

وقال إن عددا كبيرا من المصابين والمرضى غادروا المستشفى تحسبا لهذا الاقتحام.

وتعرض المستشفى الواقع في مدينة غزة أكثر من مرة لقصف واقتحام من طرف قوات الاحتلال.

محاسبة إسرائيل

في سياق موازٍ، دعت منظمة أوكسفام البريطانية (غير حكومية) إلى وجوب محاسبة إسرائيل على ما يقارب من 1600 حالة قتل لعاملين في المجالين الإنساني والطبي منذ بداية الحرب.

وأضافت المنظمة أن قتل العاملين الإنسانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والعيادات أفعال عبثية ووحشية.

وتابعت بالقول إن تدمير إسرائيل 3 مقار تابعة لشركاء أوكسفام هذا الأسبوع يبرز حجم التهديد الذي يواجه العاملين الإنسانيين بغزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد على الأقل، و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.