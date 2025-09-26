عاجل,
عاجل| شهداء ومصابون من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات نتساريم

Published On 26/9/2025
آخر تحديث: 09:46 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

