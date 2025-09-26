رئيس الوزراء القطري: ترامب أكد التزامه بإنهاء الحرب على غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع موقع بريتبارت الإخباري إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد التزامه بإنهاء الحرب على غزة ويعمل حاليا مع فريقه على خطة سلام.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاجتماع الذي عقده ترامب مؤخرا مع زعماء دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث إنهاء الحرب كان مهما للغاية، وأن ما قاله الرئيس الأميركي "كان مشجعا جدا".

وذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن ما يحدث حاليا هو "فوضى عارمة" بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- وتصرفاته بالشرق الأوسط، مؤكدا أن ترامب هو الوحيد الذي يستطيع منعه من التصرف بهذه الطريقة.

كما حذّر من أن أفعال إسرائيل تعرض أمن المنطقة للخطر وتقوض شراكات بنتها واشنطن في المنطقة على مدى عقود، مشيرا إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، حين كان الوفد يبحث مقترح ترامب الأخير لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وفيما يتعلق بدور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر لإنهاء الحرب منذ قرابة عامين، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية إن "كل الزخم من الزيارات والاتفاقيات أصبح موضع تساؤل بعد الهجوم على قطر".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.