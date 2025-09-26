تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الجمعة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي إن تفعيل الصفارات كان بسبب ما وصفه بالتشخيص الخاطئ.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الحدث الأمني قد انتهى".

ويوم الأربعاء الماضي شنت جماعة أنصار الله هجوما على مدينة إيلات، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 50 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط طائرة مسيّرة بمدينة إيلات، 3 منهم حالاتهم خطرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيّرة الحوثية سقطت في منطقة سياحية، وأن مروحيات قد أُرسلت لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في وسط إسرائيل.

وأثار تركيز جماعة أنصار الله (الحوثيين) على استهداف مدينة إيلات منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، وقصفها بالمسيّرات عدة مرات، التساؤلات عن أسباب إخفاق الدفاعات الإسرائيلية في رصد واعتراض المسيّرات اليمنية.