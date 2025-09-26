صحيفة إسرائيلية: الجيش يخشى "طوفان أقصى يمنيا"

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت تطورا ملحوظا في القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، خاصة في مجالي الدفاع والتصنيع الذاتي، وتتابع عن كثب خطة "طوفان الأقصى/نسخة اليمن".

وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين أحرزوا تقدما في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، مستفيدين مما سمته الخبرات الإيرانية ودعم مهندسين محليين، إلى جانب استخدام الأنفاق لتصنيع هذه الأسلحة وتخزينها.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لاحظ تطورا في نموذج الدفاع الذاتي للحوثيين، من خلال إنشاء مصانع تحت الأرض في مناطق نائية، ضمن مشاريع توصف بأنها "سرية".

وبالمقابل، أنشأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدتين جديدتين للتعامل مع ما وصفته بـ"تحدي الحوثيين"، والذي يشمل أيضا تدريبات على تنفيذ "غزو إسرائيل من الشرق"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن يديعوت أحرونوت.

ووفق الصحيفة، فإن التهديد الحوثي لا يقتصر على الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بل يتعداه إلى ما وصفته بـ"خطة طوفان الأقصى/نسخة صنعاء"، وإمكانية هجوم واسع النطاق قد ينطلق من الأردن أو سوريا أو كليهما، على غرار الهجوم من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها "لا نريد أن نصل إلى مرحلة يمتلك فيها الحوثيون آلاف الصواريخ الدقيقة، لأن ذلك سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

تصعيد متبادل

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة.

على الجهة الأخرى، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الهجمات الأخيرة على اليمن بأنها "الأعنف حتى الآن"، مشيرة إلى أن "أكثر من 65 قنبلة أُلقيت على أهداف حوثية، دون تحقيق الهدف المنشود".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن مساء أمس الخميس، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مناطق سكنية ومحطة كهرباء، مما أسفر عن قتل 142 آخرين.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على مدينة إيلات، مما أدى إلى إصابة 50 شخصا، بينهم 3 في حالة حرجة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.