انطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية بسيشل وسط دعوات للهدوء

انطلقت في سيشل، أمس الخميس 25 سبتمبر/أيلول، الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تستمر حتى السبت 27 من الشهر نفسه، حيث يتوجه أكثر من 77 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وأعضاء الجمعية الوطنية.

ويتنافس في الاستحقاق الرئاسي 8 أحزاب وتحالفات سياسية، أبرزها الرئيس المنتهية ولايته وافل رامكالاون الذي يسعى لولاية ثانية تحت شعار "الوحدة من أجل سيشل أقوى وأكثر شمولية"، في مواجهة منافسه الأبرز باتريك هيرميني من حزب "يونايتد سيشل" برفقة مرشحه لمنصب نائب الرئيس سيباستيان بيلاي.

يُجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر الاقتراع العام المباشر، مع إمكانية اللجوء إلى جولة ثانية في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات).

تجديد البرلمان

بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، يجدد الناخبون أعضاء الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة لولاية مدتها 5 سنوات.

ويتكون البرلمان من 26 نائبا منتخبين وفق النظام الفردي بالأغلبية، إضافة إلى ما يصل إلى 10 مقاعد توزع نسبيا على الأحزاب التي تتجاوز عتبة 10% من الأصوات، بواقع مقعد واحد عن كل 10%.

مراقبة إقليمية

وتتابع بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) مجريات العملية الانتخابية، بدءا من المرحلة السابقة للاقتراع، مرورا بيوم التصويت، ووصولا إلى ما بعد إعلان النتائج، وذلك وفق المبادئ التوجيهية المحدثة للمنظمة لعام 2021، التي تهدف إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

دعوات للهدوء

وفي كلمة له، دعا رئيس ملاوي السابق لازاروس تشاكويرا، بصفته رئيس جهاز "سادك" للسياسة والدفاع والأمن، الناخبين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي، وحث الأحزاب السياسية على التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، ومعالجة أي خلافات عبر القنوات القانونية.

إعلان

وأكد تشاكويرا أن "السلام والاستقرار يشكلان أساس التنمية في سيشل والمنطقة"، معربا عن تضامن المنظمة الإقليمية وتمنياتها بنجاح العملية الانتخابية.