سول: بيونغ يانغ تطور صاروخا نوويا يمكنه ضرب أميركا

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ -الخميس- إن كوريا الشمالية في "المرحلة الأخيرة" من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي، رغم عدم إتقانها تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي حتى الآن.

وكان لي يتحدث خلال زيارة قام بها لبورصة نيويورك، على هامش زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي "سواء لكسب نفوذ في محادثاتها مع الولايات المتحدة أو لحماية نظامها، واصلت كوريا الشمالية تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "لا يبدو أنها نجحت بعد، ولكن يقال إنها في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق سوى تقنية إعادة الدخول (إلى الغلاف الجوي) ويبدو أن حل هذه المشكلة أيضا على وشك الحدوث".

الشخص الوحيد

في الوقت نفسه، قال لي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الشخص "الوحيد" الذي يمكن أن يكون نظيرا تفاوضيا مع بيونغ يانغ، علما بأن ترامب قال الشهر الماضي إنه يود مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أقرب فرصة خلال العام الجاري.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد فشلت سيل وحلفاؤها الغربيون في وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي تؤكد أنها لن تتخلى عنه أبدا.

وتقول الوكالة إن "لي" اتبع منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران سياسة معاكسة لسلفه المتشدد، وتعهد بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وقدر الرئيس الكوري الجنوبي أن جارته الشمالية تنتج مواد تكفي "لنحو 15 إلى 20 قنبلة نووية إضافية كل عام". وقال "إذا تُركت دون رادع، فسيستمر عدد القنابل النووية في التزايد كل عام، وستصبح صواريخها الباليستية العابرة للقارات أكثر تطورا".

إعلان

واستبعد الزعيم الكوري الشمالي نزع ترسانته النووية، حيث قام بتعزيز علاقات بلاده العسكرية مع روسيا السنوات الأخيرة.

وصرح كيم هذا الأسبوع بأنه منفتح على إجراء محادثات مع واشنطن فقط إذا تخلت عن فكرة نزع سلاحه النووي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

طلقات تحذيرية

وفي تطور آخر، قالت كوريا الجنوبية إنها أطلقت طلقات تحذيرية اليوم الجمعة تجاه سفينة تجارية كورية شمالية عبرت الحدود البحرية في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وتراجعت السفينة بعد ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الجيش أطلق خلال الواقعة -التي حدثت في وقت مبكر اليوم- تحذيرات شفهية، واتبع البروتوكول المعتمد.

وكانت المياه حول ما يسمى خط الحدود الشمالية، الذي تم ترسيمه بعد الحرب الكورية (1950-1953)- مسرحا لاشتباكات بحرية دموية في الماضي. ولا تعترف كوريا الشمالية بهذا الخط كحدود.