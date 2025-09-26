روسيا تنتقد تهديدات زيلينسكي وأوكرنيا تتحدث عن فشل عسكري روسي

اتهمت روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه تهديدات "غير مسؤولة" بعد تصريحاته بأن على كبار المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ قرب الكرملين ما لم يوقف بلدهم عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة إن "زيلينسكي يواصل بوضوح جهوده اليائسة، لذلك يوجّه التهديدات يمينا وشمالا، وهو أمر غير مسؤول إلى حد كبير".

وكان زيلينسكي قد ذكر في مقابلة مع موقع أكسيوس الأميركي أن على المسؤولين الروس "أن يعرفوا أماكن الملاجئ.. يحتاجون إليها. ما لم يوقفوا الحرب سيحتاجون إليها".

يذكر أن روسيا استهدفت في وقت سابق هذا الشهر مجمعا للحكومة الأوكرانية في كييف لأول مرة خلال الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

تكتيك روسي جديد

على الصعيد الميداني، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن الهجمات التي شنتها روسيا في فصلي الربيع والصيف من العام الجاري فشلت في تحقيق أهدافها، وزعم أن الذخيرة التي تطلقها روسيا تعادل ضعف ما تطلقه بلاده في ساحة المعركة.

وأوضح سيرسكي أنه يمكن القول "إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعليا"، مشيرا إلى أن خط الجبهة في ساحة المعركة في البلاد زاد في الطول لنحو 1250 كيلومترا ليمتد على طول الدفاعات الأوكرانية، في حين تنتهج القوات الروسية تكتيكا جديدا يتمثل في إرسال مجموعات قتالية صغيرة للتسلسل عبر الخطوط الأوكرانية.

وأشار الجنرال الأوكراني إلى أن قوات بلاده تخوض ما متوسطه 160 و190 عملية قتالية في اليوم في مواجهة الجيش الروسي.

وعلى الرغم من التكتيك الروسي الجديد، فقد أضاف سيرسكي أن روسيا فشلت في خططها لإنشاء "منطقة عازلة" في منطقتي سومي وخاركيف، أو الاستيلاء على مدينة بوكروفسك، أو السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.

وتقول أوكرانيا إن التقدم المحدود كبّد روسيا خسائر بشرية كبيرة. ونادرا ما يتحدث طرفا الحرب عن الخسائر البشرية، لكن بعض التقديرات الاستخباراتية الغربية تشير إلى أن عدد القتلى والجرحى في أوكرانيا يزيد على مليون شخص.

استهداف مصافي النفط

في سياق متصل، ذكرت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن أوكرانيا واصلت هجماتها الممنهجة بطائرات مسيرة على صناعة النفط الروسية، مستهدفة مصفاة في الجنوب.

إعلان

وقالت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار إن حريقا صغيرا اندلع في مصفاة أفيبسكي، وإن أجزاء من طائرة مسيرة سقطت داخل المنشأة، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وكزاخستان وروسيا وأمن الطاقة العالمي.

وعلق "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"، الذي ينقل النفط من كزاخستان بشكل رئيسي، عمليات تحميل الناقلات في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على ميناء نوفوروسيسك جنوبي روسيا يوم الأربعاء الماضي.

وتضم قائمة المساهمين في اتحاد خط أنابيب بحر قزوين شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن روسيا فقدت حوالي ربع قدرتها على معالجة النفط نتيجة لهجمات متكررة على مصافي النفط ومحطات الضخ ومحطات التحميل.