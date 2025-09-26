المقاومة ترد على خطاب نتنياهو وغزة تفند 8 أكاذيب

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن "إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة.

وأشار النونو إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي "هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم".

وأكد في تصريحات لقناة الأقصى على أن "الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو".

نتنياهو.. أكاذيب مكرره

وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من "المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق".

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن "أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية".

وأوضحت الحركة أن نتنياهو هو من يعطل الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وأن مصطلح "معاداة السامية" ما هو إلا "شمّاعة مهترئة يعلّق عليها رفضه للمواقف الدولية المندِّدة بالإبادة والتجويع".

وأكدت حماس في بيانها أنها لا تسعى "لقتل اليهود حول العالم" كما زعم نتنياهو وأن هذا الادعاء "يأتي في إطار حملته الممنهجة لشيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية المشروعة".

وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع "حكومة عميلة" فيه، هو "وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني".

إعلان

وقد اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن نتنياهو الذي وصفته بـ"مجرم الحرب" ما زال "يواصل بث أكاذيبه وأضاليله"، مشيرة إلى أن خطابه لم يحمل أي "جديد سوى استمرار التيه والإصرار على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة".

وقالت في بيان لها إن غزة كسرت شوكة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحطمت هيبته "وقامت بتعرية كيانه المجرم أمام العالم وجعلته منبوذا" وذلك بعد "انسحاب الوفود خلال إلقاء مجرم الحرب نتنياهو لخطابه".

وأشار البيان إلى أن إنكار نتنياهو لوجود المجاعة ولجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة "يكشف الانحطاط والكذب والإفلاس الذي وصل له المجرمون الصهاينة".

مشاهد توثق مغادرة وفود دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بدء كلمة نتنياهو #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/U64TZCxitU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 26, 2025

نتنياهو روج 8 أكاذيب

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن "نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة" وذلك لمحاولة تبرير "جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وفند بيان المكتب ما جاء في خطاب نتنياهو، موضحا أن الوقائع على الأرض تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة على عكس ما أعلن في خطابه.

كما رد على دعوى نتنياهو بشأن الدعم الدولي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول مشيرا إلى أن "الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة الجماعية".

ونفى الإعلام الحكومي ما زعمه نتنياهو من خضوع قادة العالم "لضغط الإسلاميين المتطرفين"، بينما الحقيقة أن الرأي العام الدولي بات يدرك حجم التضليل الذي مارسه الاحتلال لعقود طويلة.

وأشار إلى أن الحرب التي تشن على غزة هي ضد المدنيين، وأن غالبية الشهداء مدنيون، كما نفى أن تكون حماس هي من منعت سكان القطاع من مغادرته كما زعم نتنياهو في خطابه.

وأكد أن ما يجري بغزة إبادة جماعية متعمده عكس ما ورد في الخطاب، وردا على اتهام نتنياهو للمقاومة بسرقة المساعدات ذكر بيان المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال هو الذي يرعى العصابات التي تستولي على تلك المساعدات.

وقال المكتب الحكومي إن نتنياهو زعم أن اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية "يشجع قتل اليهود"، بينما الحقيقة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني ودولي.