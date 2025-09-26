بينها بوكينغ وموتورولا.. قائمة أممية جديدة للشركات العاملة بالمستوطنات

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحديثا جديدا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القائمة تضم 158 شركة، غالبيتها إسرائيلية.

وشمل التحديث الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدراج 68 شركة جديدة مقارنة بعام 2023، في حين تم شطب 7 شركات بينها الفرنسية "ألستوم" و"أوبودو". بينما بقيت في القائمة شركات كبرى مثل "إير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"موتورولا سوليوشنز" و"تريب أدفايزر".

وقال المفوض السامي في بيان إن التقرير "يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات العاملة في سياق الأزمات، والتي يتوجب عليها ضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".

وتتوزع الشركات المدرجة على عدة دول، بينها كندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين تشكل الشركات الإسرائيلية النسبة الأكبر.

وكانت المفوضية قد نشرت هذه القائمة لأول مرة عام 2020 استنادا إلى قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2016، يطالب بإعداد قاعدة بيانات بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ويُفترض أن يُحدّث هذا السجل سنويا، لكن الأمم المتحدة لم تتمكن من الالتزام بالجدول الزمني بسبب نقص الموارد، حيث اقتصرت آخر نسخة عام 2023 على 97 شركة فقط من دون إضافة أسماء جديدة.

وتعتبر القائمة المحدثة الصادرة الجمعة أول تحديث فعلي وشامل منذ 2020، وهو ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات الإسرائيلية والأميركية السابقة التي وصفت الخطوة بأنها "محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".