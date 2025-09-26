القسام تبث مشاهد تدمير دبابة إسرائيلية وعمليات نوعية للمقاومة

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاستهداف وتدمير دبابة ميركافا لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة تل الهوا، جنوبي مدينة غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية أخرى تنفيذ عمليات استهداف آليات للاحتلال شمال غرب المدينة.

وأظهرت المشاهد رصد الدبابة الإسرائيلية قبل استهدافها من قبل مقاتلي القسام بقذيفة الياسين 105 وتصاعد الدخان منها بشكل كثيف.

وكانت القسام وفصائل فلسطينية أخرى، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات للجيش الإسرائيلي في محاور تقدُّمها شمال غرب مدينة غزة.

وقالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي، إضافة لجرافة "دي9" (D9) العسكرية بقذيفة تاندوم قرب مسجد أسامة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما ذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم عند تقاطع شارع العيون مع الجسر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت أن مقاتليها، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، استهدفوا أيضا دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدروع في الموقع ذاته.

وأضافت السرايا أن قوة لها دمرت آلية عسكرية بعبوة ثاقب شديدة الانفجار قرب تقاطع شارعي الجلاء والعيون في الحي نفسه.

وحسب بيانات منفصلة للفصائل، فقد جرت عمليات الفصائل كلها بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الجاري دون الإعلان عن الخسائر الناجمة عنها من جانب إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة شمال القطاع، منذ 11 أغسطس/ آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2″، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد على الأقل، و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.