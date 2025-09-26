العراق يرفض تهديدات نتنياهو باستهداف أراضيه

أعلن العراق، اليوم الجمعة، رفضه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي هدد فيها باستهداف من سماها "مليشيات" داخل الأراضي العراقية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي بنيويورك نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "تهديدات رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بشأن العراق غير مقبولة"، مؤكدا أن "الهجوم على أي عراقي هو هجوم على العراق".

وكان نتنياهو قد صرّح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم بأن "المليشيات في العراق لا تزال مرعوبة هي وقادتها، وإن هاجموا إسرائيل فسيقضى عليهم أيضا"، وفق تعبيره.

كما وجه خلال كلمته نفسها تهديدات لعدد من دول المنطقة وأكد إصراره على استمرار الحرب على غزة ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وجاء خطاب نتنياهو في قاعة شبه فارغة بعدما انسحبت معظم وفود الدول احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، إذ يواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر الإقليمي، إذ كانت الولايات المتحدة قد أدرجت في 17 سبتمبر/أيلول الجاري 4 جماعات عراقية وسورية على قائمة الإرهاب، ووصفتها بأنها "مليشيات موالية لإيران"، من بينها حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء.