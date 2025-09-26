الجزيرة ترصد لحظة قصف إسرائيلي لنازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة

رصدت كاميرا الجزيرة لحظة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيّا وخياما تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

ووقع القصف خلال إعداد فريق الجزيرة تقريرا ميدانيا في المكان، موثّقا بالفيديو حالة الرعب والهلع التي انتابت النازحين.

وجاء الاستهداف المفاجئ في وقت كانت فيه سيدة فلسطينية نازحة تروي للمراسلة معاناتها بعد تلقي أوامر بالإخلاء، حيث دوى انفجار عنيف قرب فريق الجزيرة، مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان والغبار وتناثر الشظايا في كل مكان.

وعقب القصف، وصفت مراسلة الجزيرة نور خالد المشهد بالفوضوي، حيث بدأ النازحون بالركض في كل اتجاه بحثا عن ملجأ آمن، وسادت حالة من الهلع الشديد، في حين تعالت صرخات الأطفال والنساء الذين كانوا شهودا على لحظة الاستهداف المروّعة.

وأكدت المراسلة أن "القصف العنيف هزّ المنطقة بأكملها"، تاركا أعدادا كبيرة من العائلات في العراء مجددا، وأصبح هؤلاء النازحون، وبينهم مرضى وأطفال، بلا مأوى يأويهم بعد تدمير منازلهم ومساكنهم المؤقتة على شاطئ البحر.

وأشارت نور خالد إلى أن الاحتلال يركز غاراته بشكل مستمر على المناطق الغربية للمدينة والتي تشهد كثافة سكانية عالية، ويأتي ذلك في ظل رفض هذه العائلات الرضوخ لضغوط الاحتلال بالنزوح إلى جنوبي القطاع.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 5 غارات جوية متتالية على مخيم الشاطئ، وغارتين على حي النصر غربي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 30 في مدينة غزة.