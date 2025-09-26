أخبار|فلسطين

الاحتلال يقتحم نابلس وقلقيلية ومقاومون يستهدفون آلية عسكرية شمال جنين

NABLUS, WEST BANK - FEBRUARY 25: Palestinians intervene by Israeli forces and responded by throwing stones at armored vehicles during a raid in Nablus, West Bank on February 24, 2025. One Palestinian was killed and 4 people were wounded by Israeli army fire during a military raid, medics said. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
قوات الاحتلال خلال اقتحام سابق لمدينة نابلس (الأناضول)
Published On 26/9/2025
آخر تحديث: 06:27 (توقيت مكة)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، شملت نابلس وقلقيلية ومناطق أخرى، في حين استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية أثناء اقتحامها بلدة اليامون شمال غربي جنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كشيكة بمدينة نابلس حيث اعتقلت الأسير المحرر حسني العامودي من منزله، كما اقتحمت منطقة رفيديا في المدينة واعتقلت الأسير المحرر عامر الطنبور.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وشملت المداهمات أيضا قرية كفر قليل جنوبي نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر.

في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وتوغلت أيضا في بلدة حجة شرقي المدينة.

استهداف آلية إسرائيلية

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -في منشور عبر تليغرام- أن مقاتليها في كتيبة جنين تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر خلال اقتحامها بلدة اليامون.

وأضافت السرايا أن مقاتليها يخوضون أيضا "معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر حسب متطلبات وظروف الميدان".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية في موازاة حرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1040 فلسطينيا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفلسطينية

