الاحتلال يقتحم نابلس وقلقيلية ومقاومون يستهدفون آلية عسكرية شمال جنين

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، شملت نابلس وقلقيلية ومناطق أخرى، في حين استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية أثناء اقتحامها بلدة اليامون شمال غربي جنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كشيكة بمدينة نابلس حيث اعتقلت الأسير المحرر حسني العامودي من منزله، كما اقتحمت منطقة رفيديا في المدينة واعتقلت الأسير المحرر عامر الطنبور.

📷 مصادر محلية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/0ISsC0Dkzz — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 26, 2025

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وشملت المداهمات أيضا قرية كفر قليل جنوبي نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر.

في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وتوغلت أيضا في بلدة حجة شرقي المدينة.

استهداف آلية إسرائيلية

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -في منشور عبر تليغرام- أن مقاتليها في كتيبة جنين تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر خلال اقتحامها بلدة اليامون.

وأضافت السرايا أن مقاتليها يخوضون أيضا "معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر حسب متطلبات وظروف الميدان".

شاهد | جانب من الاشتباكات التي جرت قبل قليل مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين. pic.twitter.com/hQN8Pl7nwa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 25, 2025

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية في موازاة حرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1040 فلسطينيا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.