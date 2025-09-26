استطلاع: 63% من الإسرائيليين قلقون من الاعترافات الدولية بفلسطين

أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 63% من الإسرائيليين قلقون من سلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 59% من الإسرائيليين قلقون من احتمال إبعاد إسرائيل عن الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 53% من الإسرائيليين أنه يجب إنهاء الحرب في غزة والتركيز على إعادة المحتجزين من هناك.

كما يظهر أن 53% من الإسرائيليين يدعمون مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي كشف استطلاع للرأي أجرته الصحيفة نفسها أن أكثر من نصف الإسرائيليين (52%) لا يثقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- مقابل 44% أعربوا عن ثقتهم به، بسبب تعميق العملية العسكرية في غزة، وخطابه الأخير الذي حذر فيه من عزلة دولية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن كتلة اليمين برئاسة نتنياهو تراجعت إلى 49 مقعدا في حال إجراء انتخابات جديدة، في حين ارتفعت المعارضة إلى 61 مقعدا مما يمنحها القدرة على تشكيل حكومة من دون الاعتماد على الأحزاب العربية التي استقرت عند 10 مقاعد.