استطلاع: تراجع حاد في شعبية إسرائيل داخل الولايات المتحدة

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الأميركي تراجعا كبيرا في شعبية إسرائيل داخل الولايات المتحدة، حيث عبّر نحو نصف المشاركين عن استيائهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بسبب استمرار الحرب والإبادة في قطاع غزة.

وبحسب الاستطلاع -الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأميركية ونشرت نتائجه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الخميس- فإن 47% فقط من المستطلَعة آراؤهم يرون أن دعم إسرائيل يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، مقابل 41% اعتبروا العكس، فيما امتنع 12% عن الإجابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النتائج تمثل تحولا جذريا مقارنة باستطلاع مشابه في ديسمبر/كانون الأول 2023، حين أيد 69% إسرائيل مقابل 23% فقط عارضوا ذلك.

كما كشف الاستطلاع أن 49% من الأميركيين يحملون انطباعا سلبيا عن نتنياهو، مقابل 21% لديهم انطباع إيجابي، بينما عبّر 56% عن استيائهم من سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين أيدها 31%.

وذكرت "هآرتس" أن هذه النتائج تعكس تراجعا متسارعا في شرعية الدعم الأميركي لإسرائيل مع قرب دخول الحرب على غزة عامها الثالث، بعدما كان يحظى بإجماع حزبي واسع في الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 32% فقط من الأميركيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، مقابل 60% يعارضون ذلك، خاصة بين الديمقراطيين والمستقلين.

كما اعتبر نصف المستطلعين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في الولايات المتحدة حتى الآن، مع ميل أوضح لدى الديمقراطيين والناخبين الشباب لاستخدام هذا التوصيف.

وتتلقى إسرائيل دعما سنويا من الولايات المتحدة يبلغ 3.8 مليارات دولار بموجب مذكرة تفاهم موقّعة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما للفترة 2019–2028.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 65 ألفا و502 فلسطيني وإصابة 167 ألفا و376 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.