أردوغان يعلن التوصل لتفاهم مع ترامب بشأن السلام في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وسلام دائم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض أمس الخميس.

ونقل مكتب أردوغان في نص نشره اليوم الجمعة عن تصريحاته لصحفيين "كان اجتماعنا بالغ الأهمية من حيث إبداء الإرادة لإنهاء المجازر في غزة. وأكد ترامب خلال الاجتماع ضرورة إنهاء القتال في غزة والتوصل إلى سلام دائم".

وأضاف مكتب الرئيس التركي "أوضحنا كيفية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وفلسطين بأكملها، وتحقيق سلام دائم بعد ذلك. وتم التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد.. قلنا إن حل الدولتين هو الصيغة الأمثل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وإن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".

حفاوة الاستقبال

وأشاد الرئيس التركي بحفاوة استقبال ترامب وفريقه له، واصفا زيارته بالرائعة، مشيرا إلى حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة وإمكاناته الواضحة، إذ إن هدف البلدين هو الوصول إلى 100 مليار دولار.

وأضاف "أجرينا مباحثاتنا مع الرئيس ترامب في مناخ ودي وبناء ومثمر، وعلاقتنا مع السيد ترامب جيدة جدا منذ الماضي".

ومضى قائلا "رأينا مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل بدأت تصبح منعزلة بسبب ظلمها وجرائمها ضد الإنسانية".

ولفت إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين تجاوز 150 دولة، وأن هناك حاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي بحزم لضمان انعكاس ذلك على الأرض.

ونوه بأن "القضية الفلسطينية باتت اليوم معروفة أكثر من الأمس وصرخات أصحاب الضمير الحي تُقلق إسرائيل اليوم أكثر من السابق".

وقال أيضا إن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة.

كما شدد الرئيس التركي على أن نهج بلاده تجاه موارد البحر المتوسط واضح، وقال "سنحصل على حصتنا ونعمل مع جيراننا على أساس الربح المتبادل".