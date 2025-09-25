43 شهيدا بغزة والقسام تعلن تفاصيل عملية بالشيخ رضوان

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 43 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية، بينهم أربعة كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ومن جانبها أعلنت كتائب القسام تفاصيل عملية نفذتها شمال شرق حي الشيخ رضوان قبل أيام.

وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النفق شمال شرقي غزة، وقد ارتفع عدد الشهداء من عائلة واحدة إلى أربعة بعد قصف منزلهم في حي الشاطئ غربي المدينة.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضاً منطقة الجلاء شمالي غزة، في حين نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمال شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/آب الماضي بهجوم واسع على المدينة.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة -اليوم الخميس- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65 ألفاً و502 شهيد، و167 ألفاً و376 مصاباً، وسط تحذيرات من وجود مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول من لواء ناحال برصاص قناص خلال إشرافه على نقطة حراسة شمال القطاع، ومن جانب آخر قال إنه رصد محاولة لإطلاق صاروخ نحو مروحية قتالية في أجواء مدينة غزة دون وقوع إصابات.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف جرافتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" شمال شرقي حي الشيخ رضوان، مؤكدة كذلك تنفيذ عملية ضد عربة مستعربين في الحي ذاته الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل من بداخلها.

وعلى الصعيد السياسي، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- زيارته للولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لتواصل العدوان على غزة، في وقت يسعى الرئيس الأميركي ترامب إلى دفع خطة لإنهاء الحرب.